The missing Prosecutor General of Ukraine was found in "lipki" amid searches — ZN

The Prosecutor General of Ukraine Ruslan Kravchenko has not fled anywhere, he is in the country. This is reported by the publication "Mirror of the Week" (ZN) with reference to sources.
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