Сенатор Косачев: у Киева есть две альтернативы после предложения Путина

www.globallookpress.com/Raul Moreno/Keystone Press Agency У Киева есть две альтернативы после предложения президента России Владимира Путина о проведении 15 мая прямых переговоров с Украиной в Стамбуле, заявил Сенатор РФ Константин Косачев.
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