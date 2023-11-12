Президент Турции Эрдоган призвал реформировать ООН, чтобы она не исчезла

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал реформировать организацию. Об этом пишет ТАСС. Турецкий глава считает, что организация стала неработоспособной и не может как-либо повлиять на события в секторе Газа.
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