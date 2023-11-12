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Президент Турции Эрдоган призвал реформировать ООН, чтобы она не исчезла

Президент Турции Эрдоган призвал реформировать ООН, чтобы она не исчезла

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал реформировать организацию. Об этом пишет ТАСС. Турецкий глава считает, что организация стала неработоспособной и не может как-либо повлиять на события в секторе Газа.

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