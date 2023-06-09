Любопытности и невероятности

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Извилины памяти: почему мы забываем?

Извилины памяти: почему мы забываем?

Забывание прежде всего связано с неумением вспомнить, другими словами, с неумением подобрать нужный ключ к нужной двери, за которой лежит нужная информация… Почему же возникает эта «невозможность»? Причин может быть множество, всех не перечислить.

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