Извилины памяти: почему мы забываем?

Забывание прежде всего связано с неумением вспомнить, другими словами, с неумением подобрать нужный ключ к нужной двери, за которой лежит нужная информация… Почему же возникает эта «невозможность»? Причин может быть множество, всех не перечислить.
Забывание прежде всего связано с неумением вспомнить, другими словами, с неумением подобрать нужный ключ к нужной двери, за которой лежит нужная информация… Почему же возникает эта «невозможность»? Причин может быть множество, всех не перечислить.
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