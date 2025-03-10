Социолог майда озын яллар турында аңлатты

Быел Россия халкын майның беренче яртысында ике тапкыр дүртәр көн рәттән озын яллар көтә. Россия халык хуҗалыгы һәм дәүләт хезмәте академиясенең Социаль анализ һәм фаразлау институты белгече Марина Лопатина шулай дип белдерде.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии