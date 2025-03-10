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«Татар-информ» мәгълүмат агентлыгы

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Социолог майда озын яллар турында аңлатты

Социолог майда озын яллар турында аңлатты

Быел Россия халкын майның беренче яртысында ике тапкыр дүртәр көн рәттән озын яллар көтә. Россия халык хуҗалыгы һәм дәүләт хезмәте академиясенең Социаль анализ һәм фаразлау институты белгече Марина Лопатина шулай дип белдерде.

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