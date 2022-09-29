К Всероссийской акции «Один день с участковым» присоединилась Находка Приморского края

Один рабочий день с участковым уполномоченным полиции в рамках Всероссийской акции «Один день с участковым» провела член Общественного совета при отделе МВД России по Находкинскому городскому округу главный редактор газеты «Находкинский рабочий» Наталья Вотчал.
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