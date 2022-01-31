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20 фото причудливых и пугающих коридоров, по которым не всем захочется пройти

20 фото причудливых и пугающих коридоров, по которым не всем захочется пройти

У многих людей есть разные страхи. И если некоторые из них поняты большинству, например, боязнь быть укушенным собакой или попасть под машину, потому что это действительно может произойти с кем угодно, то другим фобиям сложно найти объяснение.

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