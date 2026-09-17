Захарова с огоньком: наши дипломаты теперь просто неуязвимы к западным подставам!

Когда речь заходит о дипломатических баталиях, наши ребята из МИДа уже давно не удивляются. Официальный представитель министерства Мария Захарова с присущим ей задором заявила: российские дипломаты выработали настоящий иммунитет к любым провокациям Запада.
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