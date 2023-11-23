ГТРК Татарстан
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ГТРК Татарстан

15 подписчиков

Свежие комментарии

  • lady lyudmila
    Они себя уже наказали.В Азнакаевском ра...
  • Владимир Акулов
    А  пиндосов  можно  призвать  к  ответу  за  то  ,  что  разбомбили  Югославию  ,  Ливию  ,  Ирак  , Сирию  , И  в  У...Путин дал поручен...
  • vasyn
    Путина к ответу ,как-нибудь можно призвать за всё содеянное или это уже невозможно.Путин дал поручен...

Коллектив Нижнекамского медколледжа передал медикаменты для бойцов СВО

Коллектив Нижнекамского медколледжа передал медикаменты для бойцов СВО

Нижнекамцы передали медикаменты для бойцов спецоперации. Об этом сообщает ИА «Татар Информ». Коллектив Нижнекамского медицинского колледжа принял участие в благотворительном мероприятии, в ходе которого были закуплены медикаменты для бойцов СВО.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх