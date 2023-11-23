Коллектив Нижнекамского медколледжа передал медикаменты для бойцов СВО

Нижнекамцы передали медикаменты для бойцов спецоперации. Об этом сообщает ИА «Татар Информ». Коллектив Нижнекамского медицинского колледжа принял участие в благотворительном мероприятии, в ходе которого были закуплены медикаменты для бойцов СВО.
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