Коллектив Нижнекамского медколледжа передал медикаменты для бойцов СВО

Нижнекамцы передали медикаменты для бойцов спецоперации. Об этом сообщает ИА «Татар Информ». Коллектив Нижнекамского медицинского колледжа принял участие в благотворительном мероприятии, в ходе которого были закуплены медикаменты для бойцов СВО.