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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Команды Евролиги интересуются Кевином Портером. ПАОК надеется сохранить игрока

Несколько команд Евролиги проявляют интерес к американскому защитнику ПАОКа Кевину Портеру. Представители мюнхенской «Баварии» присутствовали на трибунах во время сегодняшнего матча ПАОКа против «Панатинаикоса» в 1/4 финала плей-офф греческой лиги (96:99 ОТ, 0-2).

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