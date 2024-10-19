Боб Арум – о бое Бетербиева и Эйферта: «Это полное безумие»

«Это полное безумие… Быть неоспоримым – это как бремя. Я имею в виду, что идея о том, что ты должен драться с каким-то неизвестным лицом, чтобы сохранить титул, после того, как ты выиграл самый важный бой в карьере, кажется мне безумной… Это нелепо.