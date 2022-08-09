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«Вегас» продлил Николя Руа на 5 лет с кэпхитом 3 млн долларов

«Вегас» продлил форварда Николя Руа на 5 лет и 15 миллионов долларов.  Средняя зарплата 25-летнего игрока составит 3 млн долларов.

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