РЕН ТВ Новости

194 469 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Тычкин
    Даёшь первый, второй и третьий Украинский фронт! Гвардейские танковые армии должны уничтожить отродье Галичины!В США показали фо...
  • Meerflieger
    А Мелита не сказала КАК определить этот самый "низкий иммунитет"? Первое, что напрашивается - антитела. Но сама ВОЗ з...Людям с низким им...
  • Георгий Михалев
    Правильно сделал. Иначе у этих педерастов ничего не добьешься. Они только бюджет пилят целыми днями, за порядком в ре...Дело возбудили по...

Педофил похитил и убил 9-летнего мальчика на Хеллоуин в Испании

На севере Испании был похищен и убит девятилетний мальчик.Как сообщают местные СМИ, одетый в костюм одержимой из фильма "Экзорцист" мальчик играл в парке с другими детьми, когда к нему подошел мужчина и увел с собой в расположенный неподалеку дом.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх