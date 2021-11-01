Педофил похитил и убил 9-летнего мальчика на Хеллоуин в Испании

На севере Испании был похищен и убит девятилетний мальчик.Как сообщают местные СМИ, одетый в костюм одержимой из фильма "Экзорцист" мальчик играл в парке с другими детьми, когда к нему подошел мужчина и увел с собой в расположенный неподалеку дом.