Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Эколог: опасно давать прогнозы по купальному сезону в Анапе

Эколог: опасно давать прогнозы по купальному сезону в Анапе

Специалисты пока не могут сказать, когда загрязненная часть побережья Краснодарского края станет снова пригодной для купания и отдыха, заявила «Звезде» эколог Анна Курбатова.

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Комментарии
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аг
александр град
Какие прогнозы, накрылся купальный сезон из-за безолаберности и жадности лет на 5. Посмотрите на местность, мазут впитывается в песок на всем побережьи это в условиях штормов (показывают верхний слой), а на самом деле сколько уходит в глубину песка, морской воды это при холодной погоде. В жару все по вылезет наружу и получите актера Алексея Смирнова после профилактики Шурика на стройке. Да обидно, больно за природу, за нашу экологию - еще обиднее за наших дебилов, которые это допустили ради выгоды, ради проклятых «бабок» за счет нашего населения которому не поправить здоровье на Черноморском побережьи Краснодарского края от Керчи до Геленджика как минимум. Учитывая морские течения, штормы, прочие катаклизмы природы и беспечность человеческого фактора в части безопасности площадь и сроки ликвидации последствий  масштаба федерального режима ЧС  может быть больше. Советую рассмотреть другие варианты пляжей на ЮБК  и особенно западную часть Крыма. Ну а Абхазии сам бог велел после подачи бесплатной э/энергии в трудный зимний период предоставить достойный отдых россиянам без претензий.
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