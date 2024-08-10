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Алаудинов: ситуация в Курской области максимально под контролем ВС РФ

Алаудинов: ситуация в Курской области максимально под контролем ВС РФ

На текущий момент Вооруженные силы (ВС) России полностью контролируют ситуацию в Курской области. Об этом РИА Новости сообщил командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов.

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