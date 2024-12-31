В народном календаре 31 декабря – Модестов день. Считается, что в карман одежды нужно положить монетку, чтобы деньги водились весь год.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
В народном календаре 31 декабря – Модестов день. Считается, что в карман одежды нужно положить монетку, чтобы деньги водились весь год.