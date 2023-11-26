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Минобороны: украинский беспилотник уничтожен в небе над Смоленской областью

Минобороны: украинский беспилотник уничтожен в небе над Смоленской областью

Киевский режим в очередной раз попытался атаковать российские города. По данным Минобороны, 26 ноября около 23:20 по московскому времени в небе над Смоленской областью был замечен и уничтожен украинский беспилотник.

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