Омский воздух в июле был загрязнен сероводородом и формальдегидом. Лишь в одном округе из пяти не зафиксировали выбросов.
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Омский воздух в июле был загрязнен сероводородом и формальдегидом. Лишь в одном округе из пяти не зафиксировали выбросов.