Украинские удары действительно вызвали раздражение жителей России, однако совсем не в том ключе, на который рассчитывали в Киеве, – жители РФ требуют от власти ускорить разгром бандеровцев, предъявляя претензии, что Кремль недостаточно мощно атакует Украину.