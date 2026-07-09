Политнавигатор
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Политнавигатор

859 подписчиков

Видный либерал: Удары по России вызвали совсем не тот эффект, который обещал Зеленский

Видный либерал: Удары по России вызвали совсем не тот эффект, который обещал Зеленский

Украинские удары действительно вызвали раздражение жителей России, однако совсем не в том ключе, на который рассчитывали в Киеве, – жители РФ требуют от власти ускорить разгром бандеровцев, предъявляя претензии, что Кремль недостаточно мощно атакует Украину.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии