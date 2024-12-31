С первого января зарплаты бюджетников проиндексировали на 13,2%

С начала 2025 года зарплаты работников бюджетной сферы и пенсии будут увеличены на 13,2%. Это касается врачей, учителей, социальных работников, сотрудников культурных учреждений и некоторых категорий государственных служащих.
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