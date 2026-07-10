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5-й номер драфта Китон Уоглер: «Любимым игроком был Джордж, но когда я захотел с кого-то брать пример, то стал много смотреть за ШГА и Халибертоном»

Новичок « Клипперс » Китон Уоглер поделился, на каких баскетболистов он ориентируется, строя свой стиль игры.

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