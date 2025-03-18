Член Государственной Думы Российской Федерации Андрей Колесник проинформировал о том, что киевский режим столкнётся с жесточайшими ответными мерами в том случае, если решиться нарушить новое правило по поводу ударов по энергосфере.
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