В Ульяновской области полицейские задержали участников экстремистского движения

В результате проведенного комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками межрайонного отдела по борьбе с организованной преступностью УУР УМВД России по Ульяновской области совместно с коллегами из региональных управлений СК России и ФСБ России при силовой поддержке бойцов Управления Росгвардии региона задержаны активные участники преступной группировки, действовавшей на территории Заволжского района г.