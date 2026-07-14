ВС

Владимир Степанов

Мнение народа может не совпадать с мнением временных вождей. Если весь венгерский народ (кстати, очень сложное сочетание различных народов, немного и у меня есть (очень маленький процент для влияния). Ну хотят вражды с Россией - флаг в руки! Но только обратное примирение должно быть исключительно через унижение! Ну а как иначе? Мы вам не нравились, и вдруг вынужденно понравились?!