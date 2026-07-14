Венгрия нацелена восстановить отношения с европейскими союзниками и сократить их с Россией. Как сообщило издание Telex, с таким заявлением в ходе панельной дискуссии на Будапештской конференции по энергетике и безопасности выступил министр обороны страны Ромулус Русин-Сенди.
Министр обороны Венгрии объявил о «закрытии дверей перед Россией»
Комментарии
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ВС
Владимир Степанов
Мнение народа может не совпадать с мнением временных вождей. Если весь венгерский народ (кстати, очень сложное сочетание различных народов, немного и у меня есть (очень маленький процент для влияния). Ну хотят вражды с Россией - флаг в руки! Но только обратное примирение должно быть исключительно через унижение! Ну а как иначе? Мы вам не нравились, и вдруг вынужденно понравились?!
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