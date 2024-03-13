Экс-замглавы Югорска Дмитрий Крылов погиб в зоне спецоперации

Дмитрий Крылов отправился на спецоперацию в декабре 2023-го, погиб во время освобождения Авдеевки.Бывший заместитель главы города Югорска Дмитрий Крылов погиб в зоне специальной военной операции на Украине.
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