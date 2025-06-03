Что за игрушка Лабубу, которую боятся дети, но расхватывают в Краснодарском крае по несколько тысяч за штуку

Что за игрушка Лабубу, которую боятся дети, но расхватывают в Краснодарском крае по несколько тысяч за штукуЛабубу - бренд коллекционных плюшевых игрушек в виде монстров, созданный гонконгским дизайнером.
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