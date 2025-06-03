Что за игрушка Лабубу, которую боятся дети, но расхватывают в Краснодарском крае по несколько тысяч за штуку

Evgenija Palette

Очень правильно, если запретят. НЕ МОЖЕШЬ НИЧЕГО ПРИДУМАТЬ СВОЕГО, ПОЙДИ В ТУАЛЕТ, И СИДИ ТАМ, ПОКА НЕ ПРИДУМАЕШЬ. НО НЕЧЕГО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРИДУМАННОЕ НЕ ТОБОЙ. Совсем эти ТОРГОВЦЫ ОБНАГЛЕЛИ... Одели ЧЕБУРАШКУ В ЛОХМОТЬЯ и говорят - "ЛАБУБУ... Где НАДЗОР?