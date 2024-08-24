Интересная жизнь с Vera Star Всё - теперь денег нет: Госдума оставила сбежавших звезд без денег.
"Авгиевы конюшни" культурки
Комментарии
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Tania Еременко
Никогда бы не пошла больше на пугалкиных, ургантов, ревву, меладзе и прочих предателей Родины. Шлю им только проклятья. И не смейте возвращаться, извращенцы.
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9 час.
Владимир Алтайцев
2% подонков здесь проявились, готовые в анус целовать предателей Родины.Гнильё вы, гады ползучие.
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8 час.
valentina sergeeva
Это даже не конюшни, - сливная яма уже.
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8 час.
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