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"Авгиевы конюшни" культурки

"Авгиевы конюшни" культурки

Интересная жизнь с Vera Star Всё - теперь денег нет: Госдума оставила сбежавших звезд без денег.

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Комментарии
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Tania Еременко
Никогда бы не пошла больше на пугалкиных, ургантов,  ревву, меладзе и прочих предателей Родины. Шлю им только проклятья. И не смейте возвращаться, извращенцы.
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9 час.
Владимир Алтайцев
2%  подонков  здесь проявились, готовые  в анус  целовать предателей  Родины.Гнильё  вы, гады  ползучие.
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8 час.
valentina sergeeva
Это даже не конюшни, - сливная яма уже.
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8 час.

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