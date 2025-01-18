Религиовед Аветисян рассказал, что общего у Водокреса и Крещения 19 января

Помимо Крещения, некоторые вспоминают 19 января еще один древний славянский праздник — Водокрес. Что это за событие, чем отличается от Крещения Господня, что можно и нельзя делать в этот день — в материале 360.
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