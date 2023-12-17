Сколько стоил самый дешевый авиабилет в 2023 году?

Самым дешевым рейсом 2023 года стал рейс авиакомпании «Алроса» из Иркутска в Омск. Также компания «Победа» предлагала перелет из Москвы в Минск всего за 418 рублей, а «Азимут» удивил путешественников ценой в 785 рублей на рейсе из Сочи в Ереван.