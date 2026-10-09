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Регионы России

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Путин призвал СНГ снять торговые барьеры для ускорения развития

Путин призвал СНГ снять торговые барьеры для ускорения развития

Президент России Владимир Путин заявил, что СНГ сможет достичь значительных успехов, если будет двигаться в направлении снятия торговых барьеров между странами-участниками.

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