Путин призвал СНГ снять торговые барьеры для ускорения развития

Президент России Владимир Путин заявил, что СНГ сможет достичь значительных успехов, если будет двигаться в направлении снятия торговых барьеров между странами-участниками.
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