Губернатор Лимаренко и его «потёмкинские деревни»

Пока губернатор и его команда оруженосцев делают «ку» перед разного рода местными бонзами навроде Олега Мисевры и крабового короля Олега Кана, сахалинцы вынуждены жить в разрухе и наблюдать, как некогда богатый остров, с подачи властей превращается в необитаемый.