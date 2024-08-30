УтроNews
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

УтроNews

114 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Анна Ахметзянова
    Си держит нейтралитет,поэтому и выигрывает.Байден хочет Си: ...
  • Иван Иванов
    гнать вон ВСЕХ-легальных и не легальных....иначе эта азиатская саранча сожрёт Россию....Они нам НЕ СООТЕЧЕСТВЕННИКИ....В Подмосковье выя...
  • Алекс Сэм
    Интересно , а есть в России хоть один уголок где чиновники не воруют?Евраев свернул не...

Губернатор Лимаренко и его «потёмкинские деревни»

Губернатор Лимаренко и его «потёмкинские деревни»

Пока губернатор и его команда оруженосцев делают «ку» перед разного рода местными бонзами навроде Олега Мисевры и крабового короля Олега Кана, сахалинцы вынуждены жить в разрухе и наблюдать, как некогда богатый остров, с подачи властей превращается в необитаемый.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх