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Звезда «Эйфории» снялась обнаженной для календаря Pirelli

Звезда «Эйфории» снялась обнаженной для календаря Pirelli

Американская актриса Хантер Шафер приняла участие в откровенной съемке для календаря Pirelli 2025. Снимки опубликованы в Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) Pirelli.

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