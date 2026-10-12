Белоруска Бородинова стала пятой на юниорском ЧЕ по тяжелой атлетике

Варвара Бородинова заняла пятое место в весовой категории до 49 кг на юниорском первенстве Европы по тяжелой атлетике в албанском Дурресе, уступив бронзовому результату 4 кг.
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