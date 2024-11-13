Бойцов РХБЗ группировки «Центр» представили к наградам за героизм

Государственные награды за участие в зоне проведения специальной военной операции получили военнослужащие соединения радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) российской группировки войск «Центр», 13 ноября сообщает Минобороны РФ.
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