Советник главы офиса президента Украины ответил, кто должен возглавить страну

КИЕВ, 6 апреля, ФедералПресс. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил о необходимости переизбрания Владимира Зеленского на второй срок, несмотря на истечение его полномочий в мае 2023 года.
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