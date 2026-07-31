Журналистка и правый политик Лора Лумер считается "любимым блогером Трампа", что бы это ни значило. На протяжении длительного времени она выступала против предоставления Украине помощи, а Зеленского определяла даже в сторонники джихада.
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