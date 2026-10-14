Марин Ле Пен, лидер французской партии "Национальное объединение", высказала мнение о потере доверия к Урсуле фон дер Ляйен со стороны правительств ЕС, поставив под сомнение её будущее на посту председателя Европейской комиссии.
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