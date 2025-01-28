Четыре варианта «мира по Трампу» : Взорвать Россию и свергнуть Путина

Любовь Жарковская У НАС, В РОССИИ ВСЕ БУДЕТ ХО РО ШО! А У НИХ БУДЕТ ТО, ЧТО ЗАСЛУЖИЛИ. А ЗАСЛУЖИЛИ ОНИ АД.

Семен Демин Все так. Только референдум на Украине сейчас невозможен.