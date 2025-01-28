Автор: Владимир Хомяков Создающий некую новую реальность приход в Белый дом президента Трампа вдохновил огромное число экспертов на Западе на сочинение разнообразных прогнозов будущего.
Четыре варианта «мира по Трампу» : Взорвать Россию и свергнуть Путина
Комментарии
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Любовь Жарковская
У НАС, В РОССИИ ВСЕ БУДЕТ ХО РО ШО! А У НИХ БУДЕТ ТО, ЧТО ЗАСЛУЖИЛИ. А ЗАСЛУЖИЛИ ОНИ АД.
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17 час.
Семен Демин
Все так. Только референдум на Украине сейчас невозможен.
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15 час.
Ольга Каширина
Ах,как хочется нагадить России господину Рюте. . А пословицу русскую знаешь?"Не рой другому яму, сам в нее попадешь". И новая реальность обойдется без тебя. Нас это устраивает больше.
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14 час.
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