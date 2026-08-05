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Где пролегает грань между человеческой и крокодильей логикой

Где пролегает грань между человеческой и крокодильей логикой

Наполненный водой ров, в котором кишат голодные крокодилы, является одним из весьма популярных образов поп-культуры, когда речь идет о средневековых замках, убежищах кинематографических злодеев или самых жутких тюрьмах некоей выдуманной планеты.

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