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В Кишиневе могут появиться новые выделенные полосы для общественного транспорта

В Кишиневе могут появиться новые выделенные полосы для общественного транспорта

На улицах столицы могут появиться новые полосы движения для общественного транспорта. Генеральный примар муниципия Кишинева Ион Чебан сообщил, что на данном этапе дорабатывается и согласовывается с дорожной полицией эскиз проекта коридора «ул.

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