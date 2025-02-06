На Смоленщине издадут биографическую книгу про Героя России Александра Бичаева

И расширят масштаб состязаний памяти бойца СВО. Василий Анохин встретился для обсуждения вопросов с семьёй героический павшего смолянина Губернатор Смоленской области Василий Анохин встретился с семьёй павшего в ходе спецоперации Героя России Александра Бичаева.
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