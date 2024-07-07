Эндокринолог Павлова дала советы, как получить максимальную пользу от ходьбы

Лето в разгаре, и многие задаются вопросом: как оставаться активным в жару, не нанося вреда здоровью?Эндокринолог Зухра Павлова предлагает ряд простых, но эффективных советов для безопасной ходьбы в жаркую погоду: Выбирайте свободную, светлую одежду и обязательно носите головной убор.