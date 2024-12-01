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Николай Лукашенко назвал отца «великим человеком»

Николай Лукашенко назвал отца «великим человеком»

Николай Лукашенко назвал отца «великим человеком» Татьяна СергееваНиколай Лукашенко, младший сын президента Беларуси Александра Лукашенко, в недавнем интервью прокомментировал слухи о своей предполагаемой оппозиционности и выразил свое восхищение отцом, назвав его «великим абсолютно человеком».

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