Николай Лукашенко назвал отца «великим человеком» Татьяна СергееваНиколай Лукашенко, младший сын президента Беларуси Александра Лукашенко, в недавнем интервью прокомментировал слухи о своей предполагаемой оппозиционности и выразил свое восхищение отцом, назвав его «великим абсолютно человеком».
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