Пётр Глебов из "Тихого Дона" был дворянином из рода Трубецких. (Любимые актеры)

МП

Михаил Пантюхин

ЦАРСТВИЕ НЕБЕСНОЕ И ДОЛГАЯ ДОБРАЯ ПАМЯТЬ ПРЕКРАСНЕЙШЕМУ АКТЕРУ И ЧЕЛОВЕКУ ПЕТРУ ПЕТРОВИЧУ ГЛЕБОВУ!!!! ТАКИЕ ЛЮДИ НЕ УХОДЯТ, А ОСТАЮТСЯ ЛЮБИМЫМИ И ДОРОГИМИ ИЗ-ЗА СВОЕЙ ПРЕКРАСНОЙ РАБОТЕ, КОТОРАЯ ОТКЛАДЫВАЕТСЯ НА ДУШЕ, ЧЕГО НЕЛЬЗЯ УКРАСТЬ, НО МОЖНО ПОДЕЛИТЬСЯ И МЕНЬШЕ ЭТОГО БОГАТСТВА НЕ СТАНЕТ!!!