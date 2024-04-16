БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Пётр Глебов из "Тихого Дона" был дворянином из рода Трубецких. (Любимые актеры)

Пётр Глебов из "Тихого Дона" был дворянином из рода Трубецких. (Любимые актеры)

 Пётр Глебов из "Тихого Дона": был дворянином из рода Трубецких, фронтовиком, однолюбом и двоюродным братом Сергея Михалкова.

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Комментарии
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Сергей Елсаков
Прекрасный человек и отличный актёр! Григорий Мелехов это высочайший уровень актёрского мастерства! Слава Петру Глебову и долгая добрая память!
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10 час.
МП
Михаил Пантюхин
ЦАРСТВИЕ НЕБЕСНОЕ И ДОЛГАЯ ДОБРАЯ ПАМЯТЬ ПРЕКРАСНЕЙШЕМУ АКТЕРУ И ЧЕЛОВЕКУ ПЕТРУ ПЕТРОВИЧУ ГЛЕБОВУ!!!! ТАКИЕ ЛЮДИ НЕ УХОДЯТ, А ОСТАЮТСЯ ЛЮБИМЫМИ И ДОРОГИМИ ИЗ-ЗА СВОЕЙ ПРЕКРАСНОЙ РАБОТЕ, КОТОРАЯ ОТКЛАДЫВАЕТСЯ НА ДУШЕ, ЧЕГО НЕЛЬЗЯ УКРАСТЬ, НО МОЖНО ПОДЕЛИТЬСЯ И МЕНЬШЕ ЭТОГО БОГАТСТВА НЕ СТАНЕТ!!!
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10 час.
АЗ
Андрей Зарубкин
Разве принадлежность к дворне гарантирует высокие моральные качества? Салтычиха была дворянкой. Приказала умертвить больше сотни женщин.
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1 час.

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