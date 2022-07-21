Якубович назвал ошибкой снятие с эфира «Вечернего Урганта»

Телеведущий отметил, что не знает истинной причины закрытия программыТелеведущий Леонид Якубович в программе «Респиратор Бабушкина» назвал ошибкой «Первого канала» решение временно убрать из эфира шоу «Вечерний Ургант» с ведущим Иваном Ургантом.