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    Ошибка в том, что на телевидении засилие таких программ и чем раньше их закроют, тем лучше.Якубович назвал о...
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Якубович назвал ошибкой снятие с эфира «Вечернего Урганта»

Якубович назвал ошибкой снятие с эфира «Вечернего Урганта»

Телеведущий отметил, что не знает истинной причины закрытия программыТелеведущий Леонид Якубович в программе «Респиратор Бабушкина» назвал ошибкой «Первого канала» решение временно убрать из эфира шоу «Вечерний Ургант» с ведущим Иваном Ургантом.

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