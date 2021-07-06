Оже-Альяссим о матче со Зверевым: «Лучшая победа в моей жизни. Я обычный парень из Монреаля. И вот я на забитом уимблдонском Корте №1»

19-я ракетка мира Феликс Оже-Альяссим поделился, что для него значит победа над Александром Зверевым в 1/8 финала «Уимблдона» (6:4, 7:6, 3:6, 3:6, 6:4).
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