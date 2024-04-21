Байден: первые 90 кг обогащенного урана изготовлено в США Татьяна АрестоваСогласно сообщению сайта Белого дома, президент США Джо Байден объявил о производстве в стране первых 90 килограмм обогащенного урана.
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