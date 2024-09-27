Школьница из Луганска обратилась к Боррелю

Юная писательница и драматург из Луганска, школьница Фаина Савенкова, попавшая ранее в базу украинского сайта «Миротворец», рассказала РИА Новости об обращении к главе дипломатии Евросоюза Жозепу Боррелю.
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