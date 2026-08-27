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Аргументы недели

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«Законные цели»: Россия предупреждает Британию о неотвратимости ответа за удары по Донбассу

«Законные цели»: Россия предупреждает Британию о неотвратимости ответа за удары по Донбассу

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сделала предельно чёткое и недвусмысленное заявление: Москва готова нанести ответные удары по британским объектам как на территории Украины, так и за её пределами в ответ на атаки ВСУ с использованием британского оружия.

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Комментарии
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Николай Кучков
Хватит говорить и предупреждать! Вжарьте так , чтобы её, этой грязной девки, мелкобритании не стало!!
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1 м.
Олег
Мы всех предупреждаем!!! Я вот предупреждаю Великобританию, чтоб не борзела, иначе мои дети в Лондоне устроят демарш....... может быть....🤡🤡🤡
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1 м.
Геннадий Бережнов
Россия предупреждает Британию, а США побеспокоились и Трамп всех успокоил-Россия не собирается нападать на НАТО я говорил с Путиным!
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4 н.