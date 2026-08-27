«Законные цели»: Россия предупреждает Британию о неотвратимости ответа за удары по Донбассу

Николай Кучков Хватит говорить и предупреждать! Вжарьте так , чтобы её, этой грязной девки, мелкобритании не стало!!

Олег Мы всех предупреждаем!!! Я вот предупреждаю Великобританию, чтоб не борзела, иначе мои дети в Лондоне устроят демарш....... может быть....🤡🤡🤡