«Законные цели»: Россия предупреждает Британию о неотвратимости ответа за удары по Донбассу

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сделала предельно чёткое и недвусмысленное заявление: Москва готова нанести ответные удары по британским объектам как на территории Украины, так и за её пределами в ответ на атаки ВСУ с использованием британского оружия.
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