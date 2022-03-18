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В Томском районе состоялась игровая программа по дорожной безопасности для дошкольников «Я – пешеход»

Основная задача мероприятия по дорожной безопасности - формирование у дошкольников навыков безопасного поведения на проезжей части, а также закрепление основных Правил дорожного движения.

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